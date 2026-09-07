Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Die Burkhalter Gruppe blickt auf ein erfreuliches erstes Halbjahr 2026 zurück und steigerte den Gewinn pro Aktie gegenüber der Vorjahresperiode um 8,0 %. Auch für das Gesamtjahr 2026 bleibt der Ausblick positiv. Nach heutigem Kenntnisstand geht das Management davon aus, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2026 gegenüber 2025 erneut moderat steigern zu können.
Der bei der Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2025 kommunizierte positive Ausblick hat sich bestätigt. Die Burkhalter Gruppe profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudetechniklösungen sowie von einer anhaltend hohen Sanierungs- und Renovationstätigkeit. Entsprechend entwickelte sich das erste Halbjahr 2026 erfreulich. Per 30. Juni 2026 erhöhte sich der Gewinn pro Aktie auf CHF 2.44 (Vorjahr CHF 2.26). Das Konzernergebnis belief sich auf CHF 25.9 Mio. (Vorjahr CHF 24.0 Mio.), das Betriebsergebnis (EBIT) auf CHF 31.1 Mio. (Vorjahr CHF 29.5 Mio.). Der Umsatz erreichte CHF 587.3 Mio. gegenüber CHF 586.8 Mio. in der Vorjahresperiode.
Geschäftsentwicklung
Weitere Informationen werden in der heutigen Telefonkonferenz erläutert und sind zudem im Halbjahresbericht 2026 enthalten, der auf der Website der Burkhalter Gruppe heruntergeladen werden kann:
Wachstum durch gezielte Unternehmenskäufe
Ausblick bestätigt
Dank an die Mitarbeitenden
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Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burkhalter Holding AG
|Flurstrasse 55
|8048 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.burkhalter.ch
|ISIN:
|CH0212255803
|Valorennummer:
|21225580
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2394296
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|/ EQS News-Service
2394296 07.09.2026 CET/CEST