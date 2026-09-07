Zürich - Der Elektroinstallateur und Gebäudetechniker Burkhalter hat im ersten Halbjahr 2026 bei einem gehaltenen Umsatz etwas mehr verdient. Für den weiteren Verlauf des Jahres bleibt das Management zuversichtlich. Der Umsatz erreichte in den Monaten Januar bis Juni 587,3 Millionen Franken. Das ist eine halbe Million mehr als in der Vorjahresperiode, wie aus dem am Montag aufgeschalteten Halbjahresbericht hervorgeht. Burkhalter hatte in der Berichtsperiode ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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