von Patrick Gunti Klimaanpassung war lange vor allem ein Thema für Behörden, Nachhaltigkeitsabteilungen und Fachplaner. Doch mit steigenden Schäden, höheren Temperaturen und wachsenden Risiken für Gebäude und Infrastruktur wird sie zunehmend zur Investitionsfrage. Das Zürcher Unternehmen Resilens will genau dafür eine neue Entscheidungsgrundlage schaffen: Welche Massnahme lohnt sich an welchem Standort - und welchen wirtschaftlichen Nutzen bringt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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