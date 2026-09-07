Vonovia SAP Aixtron Deutsche Bank und andere Schwergewichte werden nächste Woche Kursimpulse bekommen. In welche Richtung? Wichtige Termine für deutsche Aktien von Montag bis Freitag: Wo nächste Woche die Handelschancen liegen. Oracle Zahlen, Apple Keynote, EZB-Zinsentscheid, US-Verbraucherpreise,… Die kommende Handelswoche hält für Anleger am deutschen Aktienmarkt eine ungewöhnlich hohe Dichte an kursbewegenden Ereignissen bereit. Während der Blick oft gen Wall Street wandert, kommen die entscheidenden Impulsgeber diesmal direkt aus Europa und Deutschland selbst. Von wegweisenden Notenbankentscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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