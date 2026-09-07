Magdeburg - Die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit grossem Vorsprung gewonnen, die absolute Mehrheit aber verpasst. Die CDU mit Ministerpräsident Sven Schulze kommt mit herben Verlusten auf Platz zwei, wie aus den auf der Webseite der Landeswahlleiterin veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen hervorgeht. Das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs könnte mit der AfD eine als gesichert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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