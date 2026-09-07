Berlin - In der Nacht zu Montag ist in Berlin ein Feuer an einem Umspannwerk ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien gegen 2:40 Uhr gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr in die Bissingzeile nach Moabit alarmiert worden, teilte die Polizei mit.
Dort brannten demnach eine Baustelle und ein Teil des Umspannwerkes, welche durch das Feuer beschädigt wurden. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort mithilfe des Betreibers Ermittlungen auf, ob eine Straftat oder ein technischer Defekt zugrunde liegt. Die Stromversorgung war zunächst nicht beeinträchtigt.
In der vergangenen Woche hatte es in mehreren Bundesländern Anschläge auf Umspannwerke gegeben. Die Fahndung nach einem mutmaßlichen Täter läuft.
Dort brannten demnach eine Baustelle und ein Teil des Umspannwerkes, welche durch das Feuer beschädigt wurden. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort mithilfe des Betreibers Ermittlungen auf, ob eine Straftat oder ein technischer Defekt zugrunde liegt. Die Stromversorgung war zunächst nicht beeinträchtigt.
In der vergangenen Woche hatte es in mehreren Bundesländern Anschläge auf Umspannwerke gegeben. Die Fahndung nach einem mutmaßlichen Täter läuft.
© 2026 dts Nachrichtenagentur