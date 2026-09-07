Monte Carlo / Zürich - Künstliche Intelligenz, der Bau von Rechenzentren und Investitionen in die Energiewende sind derzeit wichtige Treiber der Weltwirtschaft und eröffnen der Versicherungsbranche ein Milliardenpotenzial. Die Experten des Rückversicherers Swiss Re schätzen dieses für die Industrieversicherung bis 2030 auf weltweit rund 200 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft ist aber nicht frei von Risiken. Die Weltwirtschaft stehe vor einem neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab