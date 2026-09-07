Anzeige
Mehr »
Montag, 07.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Alarmstufe Rot…: Wolfram und Wolfram-Aktien explodieren! Zündet jetzt die nächste Aktien-Story?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1H81M | ISIN: CH0126881561 | Ticker-Symbol: SR9
Tradegate
07.09.26 | 08:10
151,75 Euro
-0,13 % -0,20
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Schweiz 20
Europa 600
1-Jahres-Chart
SWISS RE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SWISS RE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
150,95152,9008:16
151,30152,7008:16
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SWISS RE
SWISS RE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SWISS RE AG151,75-0,13 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.