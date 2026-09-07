Monte Carlo / München - Der Rückversicherer Munich Re warnt nach einem katastrophenarmen ersten Halbjahr vor hohen Gefahren durch mittelgrosse Naturereignisse wie Hagel und Feuer. Inzwischen führten solche Ereignisse insgesamt zu Schadenniveaus, die bislang vor allem mit Grossereignissen assoziiert wurden, teilte der Dax-Konzern beim traditionellen Branchentreffen am Sonntag in Monte Carlo mit. Auch die zunehmende Hitze werde immer mehr zum Schadentreiber. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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