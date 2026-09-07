Zürich - Am Devisenmarkt gab es über das Wochenende kaum Bewegung. Und der Handel dürfte auch weiterhin eher in ruhigen Bahnen verlaufen. Händler erklären dies mit der Abwesenheit der US-Händler, die mit dem heutigen «Labour Day» ein langes Wochenende geniessen. Das Dollar/Franken-Paar blieb in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8106 und auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab