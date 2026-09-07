Monte Carlo / Zürich - Swiss Re sieht eine wachsende Nachfrage nach Versicherungsschutz, da Risiken zunehmend komplexer werden. Insbesondere Naturrisiken wie Windstürme, Dürren oder Waldbrände dürften die Kosten weiterhin die Höhe treiben. Der Rückversicherer geht davon aus, dass die versicherten Naturkatastrophenschäden jährlich um 5 bis 7 Prozent wachsen werden. Modellrechnungen zeigten, dass die versicherten Schäden in einem Spitzenszenario im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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