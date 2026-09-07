Die Tesla-Aktie musste am vergangenen Freitag einen Rückgang von -5,92% verkraften. Zuvor hatte der Kurs jedoch bereits rund +29% zugelegt und damit eine starke Erholung hingelegt. Der jüngste Rücksetzer könnte daher eine neue Einstiegschance bieten. Doch reicht die Kraft für die nächste Rallye - und ist sogar ein neues Rekordhoch möglich? Chartanalyse zu Tesla Die Tesla-Aktie hatte sich seit dem Tief vom 29. Juli um rund +29% erholt. An der Oberkante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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