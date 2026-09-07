Die Siemens-Energy-Aktie notiert aktuell bei 146,52 €. Gleichzeitig zeichnet sich im Chart ein großes Schulter-Kopf-Schulter-Muster ab. Sollte sich diese mögliche Topformation bestätigen, könnte daraus ein technisches Kursziel von rund 92 € resultieren. Damit stellt sich die entscheidende Frage: Kann sich die Aktie noch stabilisieren - oder droht eine deutlich größere Korrektur? Chartanalyse zu Siemens Energy Der Siemens-Energy-Kurs hat in den letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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