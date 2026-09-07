Die Renk-Aktie steht erneut unter Druck und notiert aktuell bei 43,16 €. Seit dem lokalen Hoch vom 7. August hat der Kurs inzwischen rund -20% verloren. Damit hat sich die Korrektur deutlich ausgeweitet. Nun stellt sich die Frage, ob sich auf dem aktuellen Niveau eine Stabilisierung abzeichnet - oder ob der Abverkauf noch weitergeht. Chartanalyse zur Renk-Aktie Der Kurs der Renk-Aktie hat am vergangenen Donnerstag den nächsten Supportbereich erreicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de