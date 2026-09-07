Wiesbaden - Die reale Produktion in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2026 gegenüber Juni 2026 saison- und kalenderbereinigt um 1,1 Prozent gesunken.



Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Mai bis Juli 2026 um 0,4 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Im Juni 2026 blieb die Produktion nach Revision der vorläufigen Ergebnisse auf dem Niveau des Vormonats (0,0 Prozent; vorläufiger Wert: +0,2 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2025 war die Produktion im Juli kalenderbereinigt 1,6 Prozent niedriger.



Der Rückgang im Juli 2026 ist vor allem auf die niedrigere Produktion in der Automobilindustrie zurückzuführen (saison- und kalenderbereinigt -9,2 Prozent zum Vormonat). Ausschlaggebend dürfte unter anderem eine mehrwöchige Produktionspause sein, wie aus einer Mitteilung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hervorgeht. Positiv auf die gesamte Produktion wirkte sich hingegen der Zuwachs bei der Energieerzeugung (+4,7 Prozent) aus. Der Anstieg in diesem Bereich ist dabei insbesondere auf die Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik zurückzuführen.



Die Industrieproduktion sank im Juli 2026 gegenüber Juni 2026 saison- und kalenderbereinigt um 2,2 Prozent. Dabei sank die Produktion von Investitionsgütern um 3,4 Prozent, die Produktion von Konsumgütern um 2,2 Prozent und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,2 Prozent. Außerhalb der Industrie stieg die Bauproduktion um 0,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2025 sank die Industrieproduktion kalenderbereinigt um 3,3 Prozent.



In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Juli 2026 gegenüber Juni saison- und kalenderbereinigt um 1,7 Prozent gesunken. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen von Mai bis Juli 2026 auf dem Niveau der drei vorangegangenen Monate (0,0 Prozent). Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2025 war die energieintensive Produktion im Juli 2026 kalenderbereinigt um 0,5 Prozent niedriger.





© 2026 dts Nachrichtenagentur