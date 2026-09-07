Verbio, K+S und Vonovia: Makrodaten als Kurstreiber? Ist schon mehr diese Woche zu erwarten. Die kommende Handelswoche steht ganz im Zeichen von Zinsentscheiden, Inflationsdaten und Energiepreisen. Dises drei deutschen Unternehmen könnten besonders sensitiv auf die Gemnegelage diese Woche reagieren. Die bevorstehende Handelswoche solltes bei Verbio, K+S und Vonovia für erhebliche Kursdynamik sorgen. Denn für Verbio bieten US-Diesel-Rekordpreise zwar Rückenwind, doch unklare Beimischungsquoten belasten weiterhin die Margen. Und ebenso leidet K+S unter diesen hohen Energiekosten bei gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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