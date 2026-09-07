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WKN: A143MK | ISIN: GB00BY7QYJ50 | Ticker-Symbol: GRW
Tradegate
07.09.26 | 09:49
8,250 Euro
+2,48 % +0,200
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
MOLTEN VENTURES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOLTEN VENTURES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,1508,35010:01
8,1508,30010:00
Dow Jones News
07.09.2026 09:03 Uhr
183 Leser
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Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
07-Sep-2026 / 07:30 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Tuesday 1^st September 2026 to Friday 4^th September 
2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on 
behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in 
the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. 
  
Date of    Ordinary shares  Volume weighted    Lowest price Highest price 
purchase   purchased     Average Price Paid   paid (GBp)  paid (GBp) 
                (GBp) 
01/09/2026             50,000 675.4551        672.5    682.0 
02/09/2026             50,000 665.1404        658.5    670.0 
03/09/2026             50,000 673.4664        657.0    680.0 
04/09/2026             50,000 683.9197        676.5    692.0

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 16,565,816 and the total number of voting rights in the Company is 172,480,634.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction   Trading 
Date     Number of ordinary  price (GBp)  transaction  (UK reference number venue 
       shares purchased          Time) 
01/09/2026  768         682.00     08:38:04     00082523378TRLO0 XLON 
01/09/2026  684         678.00     08:38:09     00082523389TRLO0 XLON 
01/09/2026  684         677.50     08:38:09     00082523390TRLO0 XLON 
01/09/2026  335         674.00     08:44:59     00082523781TRLO0 XLON 
01/09/2026  396         674.00     08:44:59     00082523782TRLO0 XLON 
01/09/2026  778         677.50     09:21:02     00082526021TRLO0 XLON 
01/09/2026  803         674.00     09:25:05     00082526294TRLO0 XLON 
01/09/2026  794         673.00     09:48:16     00082527738TRLO0 XLON 
01/09/2026  699         672.50     11:08:08     00082531532TRLO0 XLON 
01/09/2026  851         672.50     11:08:08     00082531533TRLO0 XLON 
01/09/2026  846         675.50     11:23:54     00082531960TRLO0 XLON 
01/09/2026  762         675.50     11:23:54     00082531961TRLO0 XLON 
01/09/2026  827         675.50     11:23:54     00082531962TRLO0 XLON 
01/09/2026  775         673.50     11:41:09     00082532674TRLO0 XLON 
01/09/2026  843         672.50     11:51:34     00082533114TRLO0 XLON 
01/09/2026  149         676.50     12:13:16     00082533425TRLO0 XLON 
01/09/2026  605         676.50     12:13:16     00082533426TRLO0 XLON 
01/09/2026  850         676.00     12:18:06     00082533604TRLO0 XLON 
01/09/2026  742         675.00     12:18:55     00082533631TRLO0 XLON 
01/09/2026  747         676.50     12:30:06     00082533882TRLO0 XLON 
01/09/2026  1157         676.50     12:38:55     00082534154TRLO0 XLON 
01/09/2026  831         675.00     12:43:51     00082534328TRLO0 XLON 
01/09/2026  784         676.00     12:44:37     00082534349TRLO0 XLON 
01/09/2026  441         674.50     12:44:37     00082534394TRLO0 XLON 
01/09/2026  713         676.00     12:45:46     00082534404TRLO0 XLON 
01/09/2026  780         675.00     12:46:26     00082534489TRLO0 XLON 
01/09/2026  60          675.00     12:46:51     00082534504TRLO0 XLON 
01/09/2026  794         674.50     12:47:36     00082534521TRLO0 XLON 
01/09/2026  37          674.00     12:52:11     00082534772TRLO0 XLON 
01/09/2026  100         674.00     12:52:33     00082534777TRLO0 XLON 
01/09/2026  69          674.00     12:53:28     00082534788TRLO0 XLON 
01/09/2026  800         675.50     12:56:32     00082534857TRLO0 XLON 
01/09/2026  819         675.00     13:00:10     00082534930TRLO0 XLON 
01/09/2026  713         675.00     13:12:02     00082535356TRLO0 XLON 
01/09/2026  711         675.50     13:28:04     00082535618TRLO0 XLON 
01/09/2026  719         675.50     13:28:04     00082535619TRLO0 XLON 
01/09/2026  799         675.50     13:49:12     00082536317TRLO0 XLON 
01/09/2026  707         675.50     13:49:12     00082536318TRLO0 XLON 
01/09/2026  67          675.00     13:49:38     00082536325TRLO0 XLON 
01/09/2026  732         675.00     13:49:38     00082536326TRLO0 XLON 
01/09/2026  1376         675.50     14:20:31     00082537219TRLO0 XLON 
01/09/2026  123         674.50     14:21:20     00082537238TRLO0 XLON 
01/09/2026  937         675.50     14:34:17     00082537801TRLO0 XLON 
01/09/2026  777         675.50     14:34:17     00082537802TRLO0 XLON 
01/09/2026  67          675.00     14:36:33     00082537857TRLO0 XLON 
01/09/2026  760         675.00     14:36:33     00082537858TRLO0 XLON 
01/09/2026  1161         674.00     14:38:19     00082537965TRLO0 XLON 
01/09/2026  819         673.50     14:41:26     00082538217TRLO0 XLON 
01/09/2026  730         674.00     14:47:01     00082538619TRLO0 XLON 
01/09/2026  739         674.00     15:00:15     00082539180TRLO0 XLON 
01/09/2026  827         673.50     15:00:15     00082539181TRLO0 XLON 
01/09/2026  846         672.50     15:03:26     00082539236TRLO0 XLON 
01/09/2026  702         673.50     15:11:22     00082539652TRLO0 XLON 
01/09/2026  826         676.00     15:16:14     00082539989TRLO0 XLON 
01/09/2026  716         676.00     15:18:17     00082540143TRLO0 XLON 
01/09/2026  811         676.50     15:24:17     00082540441TRLO0 XLON 
01/09/2026  777         676.00     15:26:02     00082540524TRLO0 XLON 
01/09/2026  744         677.50     15:36:31     00082541019TRLO0 XLON 
01/09/2026  709         677.50     15:36:31     00082541020TRLO0 XLON 
01/09/2026  725         677.50     15:36:31     00082541021TRLO0 XLON 
01/09/2026  689         676.50     15:40:08     00082541262TRLO0 XLON 
01/09/2026  829         676.50     15:40:08     00082541263TRLO0 XLON 
01/09/2026  2175         677.00     15:50:20     00082541753TRLO0 XLON 
01/09/2026  765         675.50     15:52:38     00082541835TRLO0 XLON 
01/09/2026  795         677.50     15:55:49     00082542008TRLO0 XLON 
01/09/2026  266         677.00     15:55:49     00082542009TRLO0 XLON 
01/09/2026  524         677.00     15:55:49     00082542010TRLO0 XLON 
01/09/2026  82          675.50     16:02:37     00082542343TRLO0 XLON 
01/09/2026  407         675.50     16:03:32     00082542441TRLO0 XLON 
01/09/2026  312         675.50     16:03:32     00082542442TRLO0 XLON 
01/09/2026  682         675.50     16:03:32     00082542443TRLO0 XLON 
01/09/2026  9          674.00     16:12:01     00082543167TRLO0 XLON 
01/09/2026  161         674.00     16:12:01     00082543168TRLO0 XLON 
01/09/2026  1          674.00     16:13:06     00082543273TRLO0 XLON 
01/09/2026  428         675.00     16:13:20     00082543285TRLO0 XLON 
01/09/2026  333         675.00     16:13:21     00082543287TRLO0 XLON 
01/09/2026  599         675.00     16:13:22     00082543288TRLO0 XLON 
02/09/2026  726         665.00     16:20:14     00082566634TRLO0 XLON 
02/09/2026  714         665.00     16:13:54     00082566434TRLO0 XLON 
02/09/2026  766         666.00     16:12:33     00082566409TRLO0 XLON
02/09/2026  815         666.00     16:08:51     00082566297TRLO0 XLON 
02/09/2026  705         667.50     16:03:18     00082566086TRLO0 XLON 
02/09/2026  703         667.00     15:59:04     00082565893TRLO0 XLON 
02/09/2026  736         668.00     15:56:09     00082565750TRLO0 XLON 
02/09/2026  322         668.50     15:53:38     00082565527TRLO0 XLON 
02/09/2026  4          668.50     15:53:38     00082565526TRLO0 XLON 
02/09/2026  106         668.50     15:50:38     00082565449TRLO0 XLON 
02/09/2026  317         668.50     15:50:38     00082565448TRLO0 XLON 
02/09/2026  33          668.50     15:50:38     00082565447TRLO0 XLON 
02/09/2026  684         668.50     15:49:06     00082565379TRLO0 XLON 
02/09/2026  50          668.50     15:48:58     00082565373TRLO0 XLON 
02/09/2026  772         669.00     15:48:16     00082565340TRLO0 XLON 
02/09/2026  850         669.00     15:45:43     00082565208TRLO0 XLON 
02/09/2026  744         667.50     15:38:26     00082564794TRLO0 XLON 
02/09/2026  734         668.50     15:27:22     00082564306TRLO0 XLON 
02/09/2026  734         669.50     15:26:45     00082564282TRLO0 XLON 
02/09/2026  840         669.00     15:22:26     00082564078TRLO0 XLON 
02/09/2026  718         670.00     15:21:43     00082564030TRLO0 XLON 
02/09/2026  711         670.00     15:20:33     00082563974TRLO0 XLON 
02/09/2026  829         668.50     15:08:47     00082563156TRLO0 XLON 
02/09/2026  79          667.00     15:05:23     00082563006TRLO0 XLON 
02/09/2026  779         668.50     15:00:11     00082562785TRLO0 XLON 
02/09/2026  734         669.50     14:58:39     00082562707TRLO0 XLON 
02/09/2026  821         670.00     14:57:45     00082562666TRLO0 XLON 
02/09/2026  769         669.50     14:55:20     00082562553TRLO0 XLON 
02/09/2026  731         670.00     14:55:13     00082562549TRLO0 XLON 
02/09/2026  649         664.50     14:37:23     00082561836TRLO0 XLON 
02/09/2026  177         664.50     14:37:23     00082561835TRLO0 XLON 
02/09/2026  725         667.00     14:35:22     00082561669TRLO0 XLON 
02/09/2026  734         667.00     14:35:22     00082561668TRLO0 XLON 
02/09/2026  784         667.00     14:29:28     00082561083TRLO0 XLON 
02/09/2026  749         667.00     14:29:28     00082561082TRLO0 XLON 
02/09/2026  795         667.00     14:26:19     00082560803TRLO0 XLON 
02/09/2026  700         666.50     14:24:13     00082560683TRLO0 XLON 
02/09/2026  767         664.50     14:22:24     00082560601TRLO0 XLON 
02/09/2026  773         663.00     14:06:42     00082560165TRLO0 XLON 
02/09/2026  738         663.00     13:55:42     00082559912TRLO0 XLON 
02/09/2026  173         663.50     13:42:31     00082559580TRLO0 XLON 
02/09/2026  611         663.50     13:42:31     00082559579TRLO0 XLON 
02/09/2026  615         662.00     13:14:01     00082558825TRLO0 XLON 
02/09/2026  54          662.00     13:14:01     00082558824TRLO0 XLON 
02/09/2026  97          662.00     13:14:01     00082558823TRLO0 XLON 
02/09/2026  769         664.00     13:12:33     00082558794TRLO0 XLON 
02/09/2026  554         664.00     13:12:33     00082558793TRLO0 XLON 
02/09/2026  203         664.00     13:12:33     00082558792TRLO0 XLON 
02/09/2026  831         662.50     12:30:08     00082556867TRLO0 XLON 
02/09/2026  850         663.00     12:26:36     00082556804TRLO0 XLON 
02/09/2026  700         664.00     12:18:00     00082556657TRLO0 XLON 
02/09/2026  118         664.00     12:18:00     00082556656TRLO0 XLON 
02/09/2026  814         662.00     11:56:36     00082555802TRLO0 XLON 
02/09/2026  783         662.00     11:44:58     00082555284TRLO0 XLON 
02/09/2026  694         663.00     11:37:31     00082555136TRLO0 XLON 
02/09/2026  100         663.00     11:33:35     00082555025TRLO0 XLON 
02/09/2026  842         664.00     11:31:42     00082554962TRLO0 XLON 
02/09/2026  4          664.00     11:31:35     00082554960TRLO0 XLON 
02/09/2026  742         665.00     11:18:11     00082554472TRLO0 XLON 
02/09/2026  742         665.50     11:18:11     00082554471TRLO0 XLON 
02/09/2026  733         664.50     11:14:11     00082554265TRLO0 XLON 
02/09/2026  736         664.50     11:13:11     00082554240TRLO0 XLON 
02/09/2026  742         660.50     11:12:05     00082554208TRLO0 XLON 
02/09/2026  792         658.50     10:49:29     00082553290TRLO0 XLON 
02/09/2026  808         659.50     10:38:10     00082552801TRLO0 XLON 
02/09/2026  755         661.00     10:26:22     00082552224TRLO0 XLON 
02/09/2026  673         661.00     10:26:22     00082552222TRLO0 XLON 
02/09/2026  42          661.00     10:15:12     00082551778TRLO0 XLON 
02/09/2026  165         662.00     10:14:28     00082551751TRLO0 XLON 
02/09/2026  550         662.00     10:14:27     00082551745TRLO0 XLON 
02/09/2026  2082         663.50     10:12:20     00082551686TRLO0 XLON 
02/09/2026  204         663.00     10:12:20     00082551685TRLO0 XLON 
02/09/2026  65          659.50     10:00:02     00082551198TRLO0 XLON 
02/09/2026  963         663.00     09:50:29     00082550338TRLO0 XLON 
02/09/2026  740         664.00     09:26:52     00082549109TRLO0 XLON 
02/09/2026  1303         665.00     09:17:23     00082548648TRLO0 XLON 
02/09/2026  5          661.50     08:54:11     00082547668TRLO0 XLON 
02/09/2026  801         660.50     08:46:45     00082547379TRLO0 XLON 
02/09/2026  851         663.50     08:35:00     00082546973TRLO0 XLON 
02/09/2026  773         660.50     08:23:03     00082546226TRLO0 XLON 
02/09/2026  804         662.50     08:17:41     00082545868TRLO0 XLON 
03/09/2026  121         660.00     08:35:42     00082569444TRLO0 XLON 
03/09/2026  766         660.00     08:35:42     00082569443TRLO0 XLON 
03/09/2026  846         659.00     08:39:56     00082569683TRLO0 XLON 
03/09/2026  836         657.00     08:44:09     00082569820TRLO0 XLON 
03/09/2026  16          657.00     09:38:30     00082572399TRLO0 XLON 
03/09/2026  450         657.00     09:38:30     00082572406TRLO0 XLON 
03/09/2026  71          657.00     09:38:30     00082572407TRLO0 XLON 
03/09/2026  354         657.00     09:38:32     00082572410TRLO0 XLON 
03/09/2026  825         660.50     10:02:48     00082572872TRLO0 XLON 
03/09/2026  885         662.50     10:16:13     00082573355TRLO0 XLON 
03/09/2026  881         662.50     10:18:15     00082573414TRLO0 XLON 
03/09/2026  733         663.50     10:39:54     00082573951TRLO0 XLON 
03/09/2026  1298         663.50     10:39:54     00082573952TRLO0 XLON 
03/09/2026  821         663.50     10:39:54     00082573953TRLO0 XLON 
03/09/2026  771         665.00     11:18:02     00082574868TRLO0 XLON 
03/09/2026  752         664.00     11:20:23     00082575003TRLO0 XLON 
03/09/2026  730         664.00     11:20:23     00082575002TRLO0 XLON 
03/09/2026  896         667.00     12:11:17     00082576766TRLO0 XLON 
03/09/2026  796         667.00     12:12:17     00082576800TRLO0 XLON 
03/09/2026  943         666.50     12:18:27     00082577041TRLO0 XLON 
03/09/2026  875         666.50     12:18:28     00082577051TRLO0 XLON 
03/09/2026  13          674.00     12:30:16     00082577262TRLO0 XLON 
03/09/2026  835         674.00     12:30:16     00082577263TRLO0 XLON 
03/09/2026  1143         673.00     12:31:17     00082577292TRLO0 XLON 
03/09/2026  815         677.00     12:58:13     00082577950TRLO0 XLON 
03/09/2026  760         676.00     12:59:54     00082577997TRLO0 XLON 
03/09/2026  716         676.00     12:59:54     00082577996TRLO0 XLON 
03/09/2026  67          676.00     12:59:54     00082577995TRLO0 XLON 
03/09/2026  726         675.00     13:00:44     00082578009TRLO0 XLON
03/09/2026  1045         676.00     13:19:20     00082578429TRLO0 XLON 
03/09/2026  100         675.50     13:22:24     00082578523TRLO0 XLON 
03/09/2026  497         675.50     13:22:26     00082578526TRLO0 XLON 
03/09/2026  1          675.50     13:23:17     00082578545TRLO0 XLON 
03/09/2026  51          675.50     13:27:31     00082578659TRLO0 XLON 
03/09/2026  130         675.50     13:27:31     00082578658TRLO0 XLON 
03/09/2026  802         675.50     13:29:46     00082578709TRLO0 XLON 
03/09/2026  862         678.50     14:00:19     00082580542TRLO0 XLON 
03/09/2026  772         679.00     14:00:19     00082580541TRLO0 XLON 
03/09/2026  849         678.00     14:12:20     00082580811TRLO0 XLON 
03/09/2026  859         678.50     14:18:40     00082581001TRLO0 XLON 
03/09/2026  848         678.50     14:18:40     00082581000TRLO0 XLON 
03/09/2026  869         679.00     14:26:39     00082581639TRLO0 XLON 
03/09/2026  842         680.00     15:10:26     00082584114TRLO0 XLON 
03/09/2026  763         680.00     15:10:26     00082584115TRLO0 XLON 
03/09/2026  865         680.00     15:10:26     00082584116TRLO0 XLON 
03/09/2026  848         680.00     15:10:26     00082584117TRLO0 XLON 
03/09/2026  867         680.00     15:10:26     00082584118TRLO0 XLON 
03/09/2026  739         680.00     15:10:26     00082584119TRLO0 XLON 
03/09/2026  869         680.00     15:10:26     00082584120TRLO0 XLON 
03/09/2026  782         680.00     15:10:26     00082584121TRLO0 XLON 
03/09/2026  2643         680.00     15:20:04     00082584961TRLO0 XLON 
03/09/2026  879         679.00     15:21:11     00082585020TRLO0 XLON 
03/09/2026  768         679.00     15:21:11     00082585019TRLO0 XLON 
03/09/2026  837         678.00     15:33:59     00082585926TRLO0 XLON 
03/09/2026  850         678.00     15:33:59     00082585925TRLO0 XLON 
03/09/2026  768         677.00     15:33:59     00082585927TRLO0 XLON 
03/09/2026  848         677.50     15:40:15     00082586423TRLO0 XLON 
03/09/2026  885         677.50     15:48:50     00082586769TRLO0 XLON 
03/09/2026  901         677.50     15:50:41     00082586893TRLO0 XLON 
03/09/2026  62          677.50     15:50:41     00082586892TRLO0 XLON 
03/09/2026  663         677.50     15:50:41     00082586891TRLO0 XLON 
03/09/2026  901         677.50     15:56:21     00082587168TRLO0 XLON 
03/09/2026  816         678.00     16:04:30     00082587743TRLO0 XLON 
03/09/2026  803         678.00     16:04:30     00082587742TRLO0 XLON 
03/09/2026  840         678.00     16:07:00     00082587839TRLO0 XLON 
03/09/2026  846         676.50     16:10:10     00082587948TRLO0 XLON 
03/09/2026  824         676.50     16:14:08     00082588112TRLO0 XLON 
03/09/2026  865         676.50     16:19:26     00082588409TRLO0 XLON 
04/09/2026  453         684.00     16:18:43     00082608955TRLO0 XLON 
04/09/2026  750         682.00     16:10:06     00082608334TRLO0 XLON 
04/09/2026  816         682.00     16:07:56     00082608250TRLO0 XLON 
04/09/2026  107         682.00     16:07:55     00082608249TRLO0 XLON 
04/09/2026  834         682.00     16:06:55     00082608201TRLO0 XLON 
04/09/2026  845         682.00     16:05:55     00082608130TRLO0 XLON 
04/09/2026  370         682.00     16:04:55     00082608073TRLO0 XLON 
04/09/2026  331         682.00     16:04:55     00082608072TRLO0 XLON 
04/09/2026  2167         681.00     16:03:19     00082608018TRLO0 XLON 
04/09/2026  915         681.00     15:52:52     00082606938TRLO0 XLON 
04/09/2026  899         682.00     15:48:56     00082606736TRLO0 XLON 
04/09/2026  1080         682.00     15:46:56     00082606635TRLO0 XLON 
04/09/2026  778         682.50     15:46:56     00082606634TRLO0 XLON 
04/09/2026  20          682.50     15:46:56     00082606633TRLO0 XLON 
04/09/2026  29          682.50     15:46:56     00082606632TRLO0 XLON 
04/09/2026  39          682.50     15:46:56     00082606631TRLO0 XLON 
04/09/2026  935         681.50     15:43:56     00082606467TRLO0 XLON 
04/09/2026  680         682.00     15:43:56     00082606466TRLO0 XLON 
04/09/2026  22          682.00     15:43:56     00082606465TRLO0 XLON 
04/09/2026  331         682.00     15:43:56     00082606464TRLO0 XLON 
04/09/2026  331         681.50     15:43:56     00082606463TRLO0 XLON 
04/09/2026  756         678.50     15:33:39     00082606045TRLO0 XLON 
04/09/2026  838         678.50     15:33:39     00082606044TRLO0 XLON 
04/09/2026  1021         678.50     15:31:41     00082605954TRLO0 XLON 
04/09/2026  176         678.00     15:28:21     00082605761TRLO0 XLON 
04/09/2026  811         678.00     15:16:12     00082605032TRLO0 XLON 
04/09/2026  994         678.50     15:14:47     00082604963TRLO0 XLON 
04/09/2026  350         677.50     14:56:18     00082604058TRLO0 XLON 
04/09/2026  241         677.00     14:56:18     00082604057TRLO0 XLON 
04/09/2026  332         677.00     14:56:18     00082604056TRLO0 XLON 
04/09/2026  867         676.50     14:56:18     00082604055TRLO0 XLON 
04/09/2026  31          676.50     14:56:18     00082604054TRLO0 XLON 
04/09/2026  839         678.00     14:51:12     00082603790TRLO0 XLON 
04/09/2026  790         678.00     14:51:12     00082603789TRLO0 XLON 
04/09/2026  11          678.00     14:49:42     00082603719TRLO0 XLON 
04/09/2026  780         679.50     14:45:01     00082603502TRLO0 XLON 
04/09/2026  780         680.50     14:45:01     00082603501TRLO0 XLON 
04/09/2026  907         680.50     14:31:21     00082602424TRLO0 XLON 
04/09/2026  757         680.50     14:27:25     00082602250TRLO0 XLON 
04/09/2026  909         681.00     14:27:25     00082602249TRLO0 XLON 
04/09/2026  27          680.50     14:27:25     00082602247TRLO0 XLON 
04/09/2026  903         682.50     13:44:46     00082600937TRLO0 XLON 
04/09/2026  831         684.00     13:30:01     00082599918TRLO0 XLON 
04/09/2026  894         684.00     13:18:11     00082599335TRLO0 XLON 
04/09/2026  894         685.00     13:18:03     00082599333TRLO0 XLON 
04/09/2026  747         685.00     13:18:00     00082599318TRLO0 XLON 
04/09/2026  1096         687.50     12:25:12     00082597937TRLO0 XLON 
04/09/2026  771         687.00     11:12:54     00082596115TRLO0 XLON 
04/09/2026  10000        687.50     11:09:20     00082595932TRLO0 XLON 
04/09/2026  855         687.00     10:49:12     00082595276TRLO0 XLON 
04/09/2026  776         685.50     10:25:12     00082594687TRLO0 XLON 
04/09/2026  884         686.50     10:21:08     00082594562TRLO0 XLON 
04/09/2026  1174         688.50     10:08:07     00082594246TRLO0 XLON 
04/09/2026  830         687.50     09:29:09     00082593306TRLO0 XLON 
04/09/2026  865         691.00     09:11:00     00082592931TRLO0 XLON 
04/09/2026  883         692.00     09:09:56     00082592872TRLO0 XLON 
04/09/2026  799         690.00     08:55:53     00082592385TRLO0 XLON 
04/09/2026  874         691.50     08:50:44     00082592209TRLO0 XLON 
04/09/2026  975         691.50     08:38:17     00082591627TRLO0 XLON

Enquiries 

Molten Ventures plc                +44 (0)20 7931 8800 
Gareth Faith (Company Secretary)          cosec@molten.vc  
  
Deutsche Numis                   +44 (0)20 7260 1000 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Joshua Hughes 
Liam Kingsmill 
  
Berenberg                     +44 (0)20 3207 7800 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Ben Wright 
Harry Nicholas 
Mark Whitmore 
  
Sodali & Co                    +44 (0)7889 297 217 
Public relations                  molten@sodali.com 
Elly Williamson 
Sam Austrums

About Molten Ventures Molten Ventures is a leading venture capital firm investing in and supporting rapidly growing technology companies across the UK and Europe. Its team of experienced investment professionals focuses on businesses with significant potential at the forefront of innovation and growth.

Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures plc gives public market investors access to a diversified portfolio of exciting, privately held technology businesses. Since 2016, Molten has deployed more than GBP1 billion of capital and realised more than GBP800 million in proceeds from its investments. Across the Group, Molten manages over GBP2 billion AUM.

For further details, please visit:https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     GB00BY7QYJ50 
Category Code: POS 
TIDM:     GROW 
LEI Code:   213800IPCR3SAYJWSW10 
Sequence No.: 442273 
EQS News ID:  2394486 
  
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(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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