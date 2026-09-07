Pfäffikon - Beim Transformatorenhersteller R&S führen Differenzen in der Chefetage zum sofortigen Abgang des CEO. Eduardo Terzi verlasse das Unternehmen, da er und der Verwaltungsrat unterschiedliche Ansichten zum künftigen Führungsmodell und zur künftigen Organisationsstruktur gehabt hätten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Interimistisch übernimmt nun laut den Angaben Finanzchef Matthias Weibel die CEO-Aufgaben. Er ist seit 2022 CFO. Terzi ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab