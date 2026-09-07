pv magazine: Wie läuft das Geschäft von Next2Sun derzeit? Sascha Krause-Tünker: Wir sehen aktuell deutlichen Rückenwind für vertikale Photovoltaik. Der Markt zeigt sehr klar, dass unser Ansatz zunehmend gefragt ist. Während konventionelle Freiflächenanlagen unter sinkenden Marktwerten leiden, beobachten wir bei vertikalen Anlagen den gegenteiligen Effekt. Nicht nur die Mehrerlöse steigen kontinuierlich, sondern auch die absoluten Marktwerte. Seit drei Jahren erzielen vertikale Anlagen steigende Marktwerte. Können Sie das quantifizieren? Im ersten Halbjahr lag der Mehrerlös verglichen mit südausgerichteten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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