Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit deutlich leichteren Notierungen in den regulären Handel gestartet. Davor hatten die US-Börsen am Freitag ebenfalls leichter geschlossen, nachdem die offiziellen Arbeitsmarktdaten für August überraschend stark ausgefallen waren. Das gab Zinserhöhungssorgen neue Nahrung. Händler rechnen am Montag aber insgesamt mit einem dünnen Handel, fehlen doch die US-Händler feiertagsbedingt. Rege sind die Abgaben in Novartis, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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