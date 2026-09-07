Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.990 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens Energy und RWE, am Ende Qiagen, Vonovia und SAP.



Aus den Vereinigten Staaten wird es im Laufe des Tages keine Impulse geben: Die US-Börsen bleiben am Feiertag Labour Day geschlossen. "Die neue Woche beginnt ein wenig so, wie die alte endete: mit besonderem Interesse an Halbleiter- und KI-Aktien, aber Zurückhaltung in der Marktbreite", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank.



Ein neues Sprachmodell von Open AI mit zahlreichen neuen Funktionen habe die Zuversicht der Anleger in die Entwicklung der Nachfrage nach KI neu entfacht, und der Optimismus in den Kursen übertrage sich vom Freitag auch auf die neue Woche. "In den USA ist heute allerdings Feiertag. In Abwesenheit der US-Händler dürfte eine neue Richtung wohl erst morgen wieder aufkommen, wenn das Handelsvolumen zurückkehrt", so Stanzl.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1618 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8607 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 97,17 US-Dollar; das waren 89 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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