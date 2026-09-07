Photovoltaik lässt sich schneller errichten als Netze verstärken. Gleichzeitig treiben automatisierte Lager, Kühltechnik, Wärmepumpen und elektrische Nutzfahrzeuge den Leistungsbedarf gewerblicher Standorte nach oben. Wo zusätzliche Anschlusskapazität erst nach Jahren verfügbar ist, wird dies zum Investitionsrisiko. Wachstum und Elektrifizierung dürfen deshalb nicht allein davon abhängen, wann der Netzbetreiber ausbauen kann. Vielmehr sollte der Netzanschluss seine Rolle als Taktgeber verlieren. Vom Anlagenentwurf zum Energiesystem Ein Energy Hub verschiebt den Handlungsspielraum auf den Standort. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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