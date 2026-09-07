Bern - Die Arbeitslosigkeit hat sich in der Schweiz im August kaum verändert. Die Arbeitslosenquote verharrte auf dem Niveau des Vormonats. Wie üblich sind zu dieser Jahreszeit etwas mehr Jugendliche in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet als in anderen Monaten. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der in den RAV als arbeitslos registrierten Personen per Ende August gegenüber Ende Juli um 2268 auf 141'544 Personen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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