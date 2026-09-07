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Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Silencio unterzeichnet Rekordvertrag für Sprachdaten, da KI-Entwickler verstärkt auf Sprachen mit wenigen Trainingsdaten setzen



07.09.2026 / 10:22 CET/CEST

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Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Silencio unterzeichnet Rekordvertrag für Sprachdaten, da KI-Entwickler verstärkt auf Sprachen mit wenigen Trainingsdaten setzen Berlin, 7. September 2026 - Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Branche, gibt anhaltende kommerzielle Dynamik bei seinem Portfoliounternehmen Silencio bekannt, einem globalen Sprachdaten-Netzwerk, das KI-Entwicklern Sprachdaten in Sprachen liefert, die nicht aus dem öffentlich zugänglichen Internet bezogen werden können.



Der Engpass im Bereich Sprach-KI hat sich verlagert. Während nutzbare Sprachdaten für Englisch, Mandarin und andere Sprachen mit umfangreichen Datenbeständen in großen Mengen vorhanden sind, existiert für Tausende von Sprachen, die von Milliarden Menschen gesprochen werden - darunter Cebuano, Wolof, Amharisch und Hausa - kaum oder gar kein durchsuchbarer Datenbestand. Werden diese Daten nicht von Muttersprachlern vor Ort aufgezeichnet, existieren sie schlicht nicht. Silencio wurde genau für dieses Segment aufgebaut. Während etablierte Anbieter Sprecher-Panels Land für Land rekrutieren und verwalten - mit Kosten und Vorlaufzeiten, die bei kleineren Sprachen stark ansteigen -, greift Silencio auf ein verteiltes Netzwerk von Mitwirkenden zurück, die bereits in diesen Märkten ansässig sind und Sprachdaten gegen direkte, wöchentlich in USDC ausgezahlte Vergütung aufzeichnen und zunehmend auch transkribieren. Die Erschließung einer neuen Sprache wird so zu einer Frage der Aktivierung bestehender Mitwirkender statt des Aufbaus einer lokalen Struktur, was die Zeit zwischen Kundenanfrage und erster Lieferung verkürzt.



Das Netzwerk umfasst mittlerweile mehr als 2,5 Millionen Mitwirkende in über 185 Ländern und deckt mehr als 1.000 Sprachen und Dialekte ab. Bislang wurden mehr als 500.000 Stunden Sprachdaten gesammelt, davon sind über 250.000 Stunden lizenzierungsbereit, wobei täglich bis zu rund 1.000 neue Stunden hinzukommen. Mehrere führende KI-Entwickler und Fortune-100-Unternehmen trainieren bereits mit Daten aus dem Netzwerk.



Die jüngsten Verträge zeigen, dass sich diese Reichweite in Umsatz niederschlägt. Silencio unterzeichnete einen Vertrag über 250.000 US-Dollar, den größten in der Unternehmensgeschichte, mit einem führenden Sprach-KI-Unternehmen für Ein- und Mehrsprecher-Sprachdaten in Tagalog und Cebuano. Dem Vertrag ging ein etwa sechsmonatiger Vertriebsprozess im Unternehmenskundensegment voraus, der die Prüfung durch Einkauf, Rechtsabteilung und IT-Sicherheit sowie die Evaluierung von Beispieldaten umfasste. Unabhängig davon hat das Unternehmen eine Datenlizenzierungsvereinbarung mit einem führenden KI-Entwickler für afrikanische Sprachdaten geschlossen. Die Vereinbarung umfasst zunächst Swahili mit mehr als 200 Mio. Sprechern, Amharisch mit rund 35 bis 40 Mio. Sprechern, Hausa mit rund 80 bis 90 Mio. Sprechern, Wolof mit rund 10 bis 15 Mio. Sprechern sowie Yoruba mit rund 45 bis 50 Mio. Sprechern und ermöglicht wöchentliche USDC-Auszahlungen an Mitwirkende sowie bezahlte Transkriptionsaufgaben in diesen Sprachen; weitere Sprachen sollen folgen. Keiner der beiden Datensätze hätte aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt werden können. Beide Vereinbarungen veranschaulichen das Geschäftsmodell von Silencio: den Aufbau direkter, langfristiger Beziehungen zu KI-Entwicklern und Unternehmen. Dahinter steht die Annahm, dass ein anfänglicher Sprachauftrag Folgegeschäfte in angrenzenden Sprachen sowie höherwertigen Datentypen wie Transkription und Labeling eröffnet.



Der Umsatz der Sprach-KI-Sparte von Silencio verdreifachte sich im Quartalsvergleich annähernd, von rund 100.000 US-Dollar im ersten Quartal 2026 auf rund 300.000 US-Dollar im zweiten Quartal 2026 - erzielt innerhalb der ersten sechs Monate der Kommerzialisierung durch ein 14-köpfiges Team. Die Datenerhebung begann im November 2025, die Kommerzialisierung startete im Januar 2026. Die kombinierten Umsätze des ersten und zweiten Quartals bringen das Unternehmen auf rund 40 Prozent der kumulierten Umsatzschwelle, die im Rahmen der Umsatzbeteiligungsvereinbarung mit der Blocksound Foundation festgelegt wurde. Aufgrund der aktuellen Vertriebspipeline erwartet das Unternehmen, diese Schwelle noch im laufenden Jahr zu erreichen.



"Die Branche hat das Internet, das sie durchsuchen konnte, weitgehend ausgeschöpft und die verbleibenden Sprachen waren von vornherein nie im Internet vertreten", sagte Theo Messerer, Mitgründer und COO von Silencio. "Cebuano oder Wolof lassen sich nicht crawlen - man muss die Menschen bezahlen, die die Sprache sprechen. Wir haben bereits Mitwirkende in diesen Märkten, weshalb wir eine neue Sprache innerhalb von Wochen statt Quartalen erschließen können."





Über Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA, ISIN DE000A0M93V6) ist ein Investor und Innovationspartner in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.



Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/ .



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