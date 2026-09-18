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Portfoliounternehmen von Advanced Blockchain, peaq, schließt Partnerschaft mit Doosan Robotics, einem Top-5-Hersteller kollaborativer Roboter



18.09.2026 / 09:34 CET/CEST

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Portfoliounternehmen von Advanced Blockchain, peaq, schließt Partnerschaft mit Doosan Robotics, einem Top-5-Hersteller kollaborativer Roboter Berlin, 18. September 2026 - Die Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Branche, gibt eine neue Partnerschaft zwischen ihrem Portfoliounternehmen peaq und Doosan Robotics bekannt. Doosan Robotics zählt zu den fünf größten Herstellern kollaborativer Roboter weltweit und ist Teil der Doosan Group, dem ältesten Unternehmen Südkoreas, dessen Roboter in 45 Ländern im Einsatz sind. Das Ziel ist einfach: Jeder Roboter soll einen Leistungsnachweis erhalten, der belegt, wie gut er arbeitet, damit er auf Basis seiner eigenen Performance finanziert und versichert werden kann, statt auf Grundlage der Bonität des Käufers.



Der erste Doosan-Roboter wird bereits auf der peaq-Infrastruktur peaqOS getestet. Weitere Roboter sollen in den kommenden Monaten folgen. Sobald ein Roboter auf peaqOS läuft, erhält er eine eigene digitale Identität und ein Wallet. Er erstellt einen Performance-Nachweis auf Basis realer Daten, etwa dazu, wie häufig er im Einsatz ist und wie gut er arbeitet. Dieser Nachweis funktioniert ähnlich wie ein Kreditscore für den Roboter. Der Roboter kann diesen Nachweis außerdem nutzen, um Zahlungen vorzunehmen, auf Services zuzugreifen und zusätzliche Einnahmen zu erzielen, indem er freie Kapazitäten verkauft, beispielsweise ungenutzte Rechenleistung. Alle Daten verbleiben auf dem Roboter selbst und werden lokal beim Kunden verarbeitet. peaq erhebt oder speichert keine Rohdaten - nur den Nachweis, dass der Roboter zuverlässig gearbeitet hat, ohne offenzulegen, was der Roboter im Detail gesehen oder getan hat.



Michael Ryu, Head of Europe bei Doosan Robotics, sagte, Physical AI sei ein zentraler Fokus des Unternehmens. Er wies zudem darauf hin, dass Kunden einen Roboter kaufen, um ihre Spitzenzeiten abzudecken, ihn aber rund um die Uhr bezahlen. Aus seiner Sicht sollte ein moderner Roboter in der Lage sein, seine eigene Leistung nachzuweisen und während seiner Leerlaufzeiten Einnahmen zu erzielen, ohne private Daten weiterzugeben. Er ergänzte, dass peaq dies ermögliche und Doosan plane, dies den Kunden frühzeitig anzubieten, sobald die Tests abgeschlossen sind. Martin El-Khouri, Chief Business Officer bei peaq, sagte, das Ziel sei es, den Leistungsnachweis eines Roboters für Banken und Versicherer außerhalb seines üblichen Umfelds verständlich und nutzbar zu machen. Die Partnerschaft soll in vier Schritten voranschreiten: aktueller Test des ersten Roboters, ein gemeinsames Programm mit Studierenden der Technischen Universität München, das in einen Hackathon im Oktober münden soll, anschließende Aktivierung weiterer Roboter und schließlich das Angebot von Finanzierungslösungen für die gesamte Robotik-Palette von Doosan, aufbauend auf den bereits bestehenden Finanzierungspartnerschaften von peaq.



Diese Entwicklung folgt auf mehrere starke Wochen für peaq. Am 7. September 2026 führte peaq ein umfassendes Upgrade namens Economics 2.0 ein, das die Aktivierung von Maschinen direkt mit seinem Token $PEAQ verbindet. Nach diesem neuen Modell hinterlegt beziehungsweise "bondet" jede Maschine, die dem Netzwerk beitritt, für die Dauer ihrer Aktivität eine bestimmte Menge an $PEAQ. Verlässt eine Maschine das Netzwerk, wird die Hälfte ihrer hinterlegten Token dauerhaft aus dem Umlauf entfernt. Das Upgrade führte außerdem neue, einfachere Regeln dafür ein, wie neu ausgegebene $PEAQ und Netzwerkgebühren verteilt werden: Ein festgelegter Anteil geht an die Personen, die das Netzwerk absichern, ein Anteil fließt in die Finanzierung künftigen Wachstums, ein Anteil geht an die Treasury von peaq und ein Anteil unterstützt neue Maschinen beim Beitritt zum Netzwerk. Innerhalb von etwa einer Woche nach dem Start wurden mehr als 1,43 Millionen Maschinen unter Economics 2.0 aktiviert. Dadurch wurden nahezu 10,9 Millionen $PEAQ-Token im Netzwerk hinterlegt.



Einen Tag nach dem Upgrade wurde $PEAQ außerdem über "Sunrise" auf der Solana-Blockchain gelistet - einem Dienst, der Token über verschiedene Blockchains hinweg mithilfe der Wormhole-Technologie miteinander verbindet. Dieses Listing bedeutet, dass $PEAQ nun für Solana-Nutzer direkt über Solana-Wallets, Börsen und Handelsplattformen verfügbar ist, ohne dass zuvor ein Wechsel auf eine andere Blockchain erforderlich ist. Für peaq bringt dies mehrere konkrete Vorteile mit sich: Zugang zu einer der größten und am schnellsten wachsenden Investoren- und Entwickler-Communities im Kryptobereich, höhere Liquidität und mehr Handelsplätze für $PEAQ sowie die Möglichkeit, direkt an das schnelle, kostengünstige Netzwerk von Solana und dessen wachsende Anzahl dezentraler Finanzanwendungen (DeFi) anzuschließen, wo $PEAQ potenziell genutzt, gehandelt oder in neue Produkte integriert werden kann. Sunrise hat die Notierung als Einführung einer neuen Art von Anlageobjekten für Solana-Investoren beschrieben: Token, die an echte, funktionierende Maschinen gebunden sind und nicht an rein digitale Projekte. Dadurch erhält das Solana-Ökosystem weiteren Zugang zu den Sektoren DePIN und Physical AI, auf denen Partnerschaften wie die mit Doosan basieren. Maschinen, auf denen peaqOS läuft, konnten bereits vor der Notierung über den Marktplatz "robotic.sh" von peaq Transaktionen auf Solana durchführen, wo Maschinen sich gegenseitig für Dienstleistungen in der Stablecoin $USDT bezahlen. Die Notierung auf Solana baut auf dieser bestehenden Aktivität auf und verschafft $PEAQ eine breitere Basis an Investoren und Plattformen, wodurch die wirtschaftliche Grundlage gestärkt wird, auf der Partnerschaften wie die mit Doosan nun beruhen. Aktuelle Zahlen zu Maschinenaktivierungen und im Rahmen von "Economics 2.0" gebundenen $PEAQ-Token können unter machines.peaq.xyz/economics verfolgt werden.





Über Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA, ISIN DE000A0M93V6) ist ein Investor und Innovationspartner in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.



Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/ .



Kontakt:

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