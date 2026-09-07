Luzern - Die PORT Real Estate Development AG lanciert eine KI-gestützte digitale Plattform, die das Entwicklungspotenzial von Grundstücken und Liegenschaften innert Sekunden sichtbar macht. Die Eigentümerschaft erhält nach der Eingabe einer Adresse sämtliche Angaben, die bisher nur mit aufwändigen Abklärungen bei mehreren Stellen zu erfahren waren: Zonenzugehörigkeit, baurechtliche Rahmenbedingungen, zentrale Kennzahlen und das realistische Entwicklungspotenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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