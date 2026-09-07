Zürich - Bedingungslos kostenloser Versand wird bei den grössten Schweizer Onlineshops zunehmend zur Ausnahme. Gleichzeitig liefern immer mehr Händler Bestellungen bereits am nächsten Tag, wie aus der jüngsten Auswertung des E-Commerce-Beratungsunternehmens Carpathia hervorgeht. Von den 49 untersuchten umsatzstärksten B2C-Onlineshops liefern noch 12,2 Prozent unabhängig vom Bestellwert kostenlos, wie es in einer Mitteilung vom Wochenende heisst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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