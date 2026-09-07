Berenberg startet die Bewertung der AST-SpaceMobile-Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 92 US$. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 62,31 US$ entspricht das einem Potenzial von rund +48%. Als wichtigstes Argument dient der vertraglich vereinbarte Auftragsbestand von 1,3 Milliarden US$. Anleger sollten diese Zahl allerdings nicht mit sofort verfügbaren Erlösen verwechseln. Der Auftragsbestand ist ein starkes Signal AST SpaceMobile will gewöhnliche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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