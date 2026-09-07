Die SAP-Aktie hat in den vergangenen Wochen richtig Boden gutgemacht. Vom Tief bei rund 127,50 € ging es zeitweise bis über 190 € nach oben, das große offene Gap wurde dabei komplett geschlossen. Zum Wochenstart kommt jetzt aber wieder etwas Verkaufsdruck rein. Die Aktie verliert bisher rund -2,4% und rutscht auf etwa 181 € zurück. SAP-Aktie: Gap geschlossen - jetzt läuft der erste Rücksetzer Die Bewegung seit dem Juli-Tief war ziemlich stark. SAP ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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