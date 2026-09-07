Cathie Wood setzt mit ihrem bekannten ARK Innovation ETF besonders stark auf die Unternehmen von Elon Musk. Tesla und SpaceX sind die beiden größten Positionen des Fonds und vereinen zusammen rund 16 Prozent des Portfolios auf sich. Nach einem deutlichen Kursrückgang bei Tesla zum Wochenschluss wird sichtbar, wie stark die Entwicklung einzelner Musk-Unternehmen inzwischen die Performance des milliardenschweren Innovationsfonds beeinflussen kann. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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