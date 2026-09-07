Bernstein senkt das Kursziel für die CTS Eventim-Aktie von 94 auf 85 €, bleibt aber optimistisch. Gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 57 € verspricht selbst das reduzierte Ziel noch fast +50% Potenzial. Entscheidend wird nach Ansicht der Analysten der Kapitalmarkttag am 20. November. Dann muss das Management erklären, wie es künftig zwischen Übernahmen, eigenen Veranstaltungsstätten, Dividenden und möglichen Aktienrückkäufen priorisieren will. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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