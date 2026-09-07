Zuletzt war die Nordex-Aktie in einem leichten Abwärtstrend gefangen, aber am Montagmorgen springt der Kurs des deutschen Windkraftanlagenherstellers zweistellig nach oben. Was gibt Nordex zum Wochenauftakt so viel Rückenwind und wird er weiter anhalten? Bullische Analysten Es sind die Analysten der Bank of America, die der Nordex-Aktie zum Wochenbeginn viel Rückenwind verschaffen. Sie empfehlen die Aktie zum Kauf und setzen ihr Kursziel auf 54 € ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de