

EQS-Media / 07.09.2026 / 11:11 CET/CEST

Virtuix verwandelt mit seinem Omni-One-Laufband virtuelle Welten in begehbare Räume. Aus dem VR-Gaming-Produkt ist inzwischen eine Plattform für Militär, Industrie, Healthcare und Robotik geworden. Investment-Highlights: KI-gestützte 3D-Rekonstruktion macht reale Orte in Stunden begehbar

Kooperation mit Meta öffnet Zugang zu mehr als 20 Mio. Quest-Nutzern

Neuaufträge im ersten Geschäftsquartal 72 % über dem Vorjahresniveau

Trainingsprojekte mit allen vier großen US-Militärzweigen aktiv

Produktionskapazität für bis zu 3.000 Systeme monatlich bereits vorhanden

Mehrere Umsatzquellen aus Hardware, Software, Abonnements und Diensten

Marktkapitalisierung von nur rund 45 Mio. USD bei erheblichem Skalierungspotenzial Ein VR-Headset zeigt eine virtuelle Welt, Virtuix (Nasdaq: VTIX, ISIN: US92835U1016, WKN: A41H19) lässt Nutzer hindurchlaufen. Das omnidirektionale Laufband Omni One erlaubt Bewegung in alle Richtungen, ohne dass dafür realer Raum nötig ist. Was 2013 als Idee für VR-Gaming begann, hat sich bei Virtuix Holdings inzwischen zu einer Mehrzweckplattform entwickelt, die neben Unterhaltung auch Fitness, militärisches Training, industrielle Ausbildung, Gesundheitsanwendungen und humanoide Robotik bedient. Seit dem Nasdaq-Listing im Januar 2026 kann das in Austin, Texas, ansässige Unternehmen diese Strategie mit frischem Kapital vorantreiben. Vom Laufband zur Plattform für Wachstumsmärkte Das Geschäftsmodell von Virtuix fußt auf mehreren Säulen. Die Hardware bildet den Einstieg, während Spiele, Jahresabonnements, Softwarelizenzen und Dienstleistungen zusätzliche, wiederkehrende Umsätze schaffen. Beim Consumer-System kostet Omni One zwischen 2.495 und 2.995 US-Dollar, wobei rund die Hälfte der Käufer zusätzlich ein Jahresabonnement für den Online-Dienst abschließt und weitere rund 40 Prozent im Schnitt zwei Spiele erwerben. Im Enterprise-Bereich, wo das System für industrielle Simulationen, Sicherheitstrainings und Robotik eingesetzt wird, liegt der Verkaufspreis bei rund 4.995 US-Dollar. Während die Zielbruttomarge im Consumer-Geschäft bei 40 Prozent liegt, sollen Enterprise- und Defense-Verträge auf bis zu 70 Prozent kommen, was die zunehmende Verschiebung des Geschäftsmodells hin zu margenstärkeren Anwendungen erklärt. Die Finanzzahlen zeigen bereits Fortschritte auf diesem Weg. Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 4,25 Millionen US-Dollar, während die Bruttomarge von minus 6 auf plus 25 Prozent drehte und der operative Verlust von 14,2 auf 10,3 Millionen US-Dollar zurückging. Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2026/27 muss dabei differenziert betrachtet werden: Der ausgewiesene Umsatz sank zwar um 26 Prozent auf rund 767.000 US-Dollar, weil im Vorjahresquartal noch die letzten Einheiten aus dem alten Vorbestellbestand ausgeliefert wurden, doch die Bruttomarge kletterte weiter auf 30 Prozent und Neubestellungen legten um 72 Prozent zu. Zum 30. Juni 2026 verfügte Virtuix über einen Cashbestand von 7,4 Millionen US-Dollar. Meta als Sprungbrett ins Consumer-Geschäft Den entscheidenden Vertriebsimpuls lieferte die Kooperation mit Meta. Omni One for Quest wurde als offizielles "Made for Meta"-Produkt eingeführt und ist mit dem Quest-Ökosystem kompatibel, über das mehr als 20 Millionen Headsets verkauft wurden. Seit dem Start dieser Partnerschaft sind die Bestellungen um rund 150 Prozent gestiegen, und im ersten Geschäftsquartal 2026/27 lagen die neuen Omni-One-Aufträge um 72 Prozent über dem Vorjahreswert. Damit erhält Virtuix Zugang zu einer bereits etablierten Nutzerbasis, ohne parallel einen eigenen Vertrieb parallel aufbauen zu müssen, was insbesondere für ein Unternehmen mit begrenzten Marketingressourcen einen wichtiger Hebel darstellt. Expansion in Defense-Markt öffnet neue Türen Während das Consumer-Geschäft für Reichweite sorgt, könnte sich das Defense-Segment mittelfristig als der eigentliche Wertschöpfungstreiber erweisen. Virtuix nutzt dieselbe KI-gestützte 3D-Rekonstruktion, mit der reale Geländeaufnahmen in begehbare virtuelle Umgebungen verwandelt werden, um Soldaten und Kommandeuren das Training für Einsätze zu ermöglichen, bevor sie tatsächlich vor Ort sind. Das Unternehmen ist inzwischen bei allen vier großen US-Militärzweigen aktiv: Die Air Force fördert einen entsprechenden Ansatz über das AFWERX-SBIR-Programm, die Army hat Systeme an der Militärakademie West Point erworben, die Navy kooperiert über eine gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung, und das Marine Corps setzt Virtuix als Lead Systems Integrator für einen Infantry-Fireteam-Trainer ein. Gerade dieser USMC-Auftrag zeigt, wie sich das Geschäftsmodell im Defense-Bereich von dem im Consumer-Segment unterscheidet: Als Integrator liefert Virtuix nicht nur einzelne Laufbänder, sondern über den Partner KBR ein komplettes System samt Waffentracking, Trainingsinhalten und Wartung, wodurch aus einem Hardwareprodukt im niedrigen vierstelligen Bereich ein Systemauftrag im sechsstelligen Bereich pro Installation werden kann. Für den Fireteam-Trainer sollen vier vernetzte Omni-One-Systeme ein gemeinsames Trainingsszenario ermöglichen, die Auslieferung an den Militärstützpunkt Quantico ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Ergänzt wird das Portfolio durch den Einstieg in den Markt für Drohnenabwehr-Training gemeinsam mit dem Partner LeadTech sowie durch erste Anwendungen im Bereich Embodied AI, wo Omni One zur Teleoperation humanoider Roboter und zur Erzeugung von Bewegungsdaten dienen soll, unter anderem im Austausch mit und der NASA. Auch im Gesundheitsbereich zeigt sich erstes Potenzial: Über eine Partnerschaft mit dem Anbieter Sirica Therapeutics wurden bereits zwei Systeme an ein Behandlungszentrum im Großraum San Francisco geliefert, während Sirica selbst rund 100 weitere Therapiezentren in den USA plant. Mehrere Skalierungshebel für Neubewertung Der vielleicht größte Hebel für die Aktie liegt in der Diskrepanz zwischen heutiger Umsatzbasis und vorhandener Infrastruktur. Virtuix verfügt bereits über eine Produktionskapazität von bis zu 3.000 Einheiten pro Monat, was bei voller Auslastung allein im Consumer-Geschäft ein jährliches Umsatzpotenzial von mehr als 100 Millionen US-Dollar ermöglichen würde, Defense- und Enterprise-Umsätze nicht eingerechnet. Bei 500 monatlichen Einheiten wären es nach Unternehmensrechnung rund 21 Millionen US-Dollar, bei 1.000 Einheiten rund 42 Millionen und bei voller Auslastung rund 126 Millionen US-Dollar, wobei es sich hierbei um illustrative Szenarien und nicht um Umsatzprognosen handelt. Abgesichert wird das Geschäft durch ein Patentportfolio von 25 erteilten und 5 weiteren angemeldeten Patenten, die mechanische Konstruktion, Bewegungserfassung, Software und Content-Integration schützen und eine Nachbildung des Systems erschweren. Der Aktienkurs bietet jetzt, bei einer Marktkapitalisierung von aktuell unter 45 Mio. USD, wieder großen Spielraum nach oben. Seit dem Nasdaq-Börsengang zu einem initialen Ausgabepreis von 5,41 USD ist die Aktie deutlich gefallen: Bei der heutigen Bewertung und dem operativen Skalierungspotenzial ist das Wertpapier ein attraktiver Turnaround-Kandidat. Auch das New Yorker Research Haus Maxim Group hat kürzlich seine Kaufempfehlung nochmals bekräftigt und einen Zielkurs von 8 USD veröffentlicht. Virtuix gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für das Thema VR-Technologie und Extended Reality interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil (Link: https://verumo.de/aktien/virtuix-holdings-inc ). Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail. Aktiendaten Virtuix Holdings Inc. WKN: A41H19 ISIN: US92835U1016 Nasdaq: VTIX Webseite: https://www.virtuix.com/ Kontaktadresse Munsch International LTD Tavgetou 19 7100 Aradippou, Zypern E-Mail: info@verumo.de Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung von Wertpapieren dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Munsch International LTD und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der Munsch International LTD und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Beratungsverhältnis. Die Berichterstattung bezieht sich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf eine individuelle Anlageentscheidung. 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