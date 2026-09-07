FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASOS TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 420 (210) PENCE - BERENBERG RAISES CONCURRENT TECHNOLOGIES TARGET TO 320 (275) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 810 (790) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HOLLYWOOD BOWL TARGET TO 358 (376) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 850 (775) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 790 (810) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 490 (510) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2450 (2480) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 369 (378) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 750 (790) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1335 (1375) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 88 (91) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 590 (610) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 800 (680) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 6000 (5000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 2300 (1950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN STARTS BYTES TECHNOLOGY WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 375 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES ADMIRAL GROUP TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 4450 PENCE - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 275 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 190 (185) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SPIRAX PRICE TARGET TO 8400 (10500) PENCE - 'BUY'
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