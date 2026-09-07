Der Sach- und Transportversicherer MSIG Europe SE hat Tom Oostra zum CEO des Unternehmens berufen. Er wird Nachfolger von Klaus M. Przybyla, der sich nach rund 14 Jahren in Führungsposition aus dem operativen Geschäft der MSIG zurückzieht. Bei MSIG Europe SE gibt es einen Führungswechsel. Das hat der Sach- und Transportversicherer, der sich auf Lösungen zur Deckung gewerblicher und industrieller Risiken spezialisiert hat, nun bekannt gegeben. Das Board of Directors hat demnach Tom Oostra (vorbehaltlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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