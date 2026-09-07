Dresden - Die Polizei hat in Sachsen neun weitere selbst hergestellte Sprengvorrichtungen im unmittelbaren Bereich von Hochspannungstrassen südlich des Umspannwerkes Graustein im Landkreis Görlitz entdeckt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen entschärften die Sprengvorrichtungen.
Insgesamt wurden damit 21 Sprengvorrichtungen in Sachsen gefunden. Die Ermittlungen der Zentralstelle Extremismus Sachsen bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und des Landeskriminalamtes Sachsen dauern an. Die Behörden bitten die Bevölkerung weiterhin um Unterstützung bei den Ermittlungen.
Zuvor hatte es in mehreren Bundesländern Angriffe auf elektrische Infrastruktur gegeben. Die Fahndung nach einem mutmaßlichen Tatverdächtigen dauert an.
Insgesamt wurden damit 21 Sprengvorrichtungen in Sachsen gefunden. Die Ermittlungen der Zentralstelle Extremismus Sachsen bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und des Landeskriminalamtes Sachsen dauern an. Die Behörden bitten die Bevölkerung weiterhin um Unterstützung bei den Ermittlungen.
Zuvor hatte es in mehreren Bundesländern Angriffe auf elektrische Infrastruktur gegeben. Die Fahndung nach einem mutmaßlichen Tatverdächtigen dauert an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur