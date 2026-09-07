Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit deutlichen Abschlägen in die neue Woche und gerät im Vergleich zu anderen europäischen Börsen ins Hintertreffen. Die ist zu einem grossen Teil den grosskapitalisierten Novartis-Valoren geschuldet, die nach einem Forschungsrückschlag deutlich sinken. Davor hatten die US-Börsen am Freitag ebenfalls leichter geschlossen, nachdem die offiziellen Arbeitsmarktdaten für August überraschend stark ausgefallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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