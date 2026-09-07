Murten - Der Schweizer Gebäudepark steht unter Modernisierungsdruck: Neubauten müssen energieeffizient und intelligent geplant, bestehende Gebäude wirtschaftlich modernisiert werden. Mit dingz bietet die iolo AG eine in der Schweiz entwickelte und patentierte Gebäudesteuerung für Neu- und Bestandsbauten, die sich ohne neue Verkabelung einfach integrieren und nachrüsten lässt. Schweizweit sind bereits über 20'000 dingz-Schalter installiert. Die Anforderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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