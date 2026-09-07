Das Unternehmen Kirchliches Energiewerk hat den Windpark Passow-Benthen im Landkreis Ludwigslust-Parchim errichtet. Es ist das erste Projekt der Tochter des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg und des Energieversorgers Wemag. In der Nähe der Gemeinde Passow im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat die Kirchliches Energiewerk GmbH (KEW) das erste Windkraftprojekt eröffnet. Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg und der Energieversorger Wemag haben das Unternehmen gegründet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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