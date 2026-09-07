Seit einiger Zeit wird viel über Batteriespeicher geredet. Mittlerweile werden sie in Europa auch verstärkt installiert, wie der aktuelle "Electrical Energy Storage (EES) Report©" von EUPD Research zeigt. Darin wird für dieses Jahr von einem Volumen von 57 Gigawattstunden an Batteriespeichern ausgegangen. Gegenüber dem Zubau von 32 Gigawattstunden im vergangenen Jahr wäre dies ein Anstieg um 78 Prozent. Das Marktwachstum in Europa werde dabei von Deutschland, Bulgarien, Italien, das Vereinigte Königreich (UK) und Spanien angeführt, so der EUPD-Bericht. Dabei unterscheiden sich auch die führenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland