Erfurt - Nach dem Parteiaustritt der meisten Mitglieder der Thüringer BSW-Landtagsfraktion will diese sich auflösen. Wie die bisherige Fraktionsspitze am Montag in Erfurt mitteilte, soll dies bei einer Sitzung am Mittwoch vollzogen werden.
Am Vortag hatten ehemalige Spitzenpolitiker der Fraktion bereits eine neue Partei namens "Thüringen Gerecht" gegründet. Die frühere BSW-Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsidentin Katja Wolf wurde zur Vorsitzenden gewählt. Infrastrukturminister Steffen Schütz und Steffi Eschrich wurden als Stellvertreter bestimmt.
Der Streit zwischen der Bundespartei und der Thüringer BSW-Spitze hatte sich in den vergangenen Monaten zugespitzt, was letztendlich in dem Parteiaustritt der meisten Fraktionsmitglieder gipfelte. Von ursprünglich 15 Landtagsabgeordneten des BSW sind damit nur noch zwei übrig. Ihre Mandate wollen die ausgetretenen Abgeordneten behalten.
Am Vortag hatten ehemalige Spitzenpolitiker der Fraktion bereits eine neue Partei namens "Thüringen Gerecht" gegründet. Die frühere BSW-Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsidentin Katja Wolf wurde zur Vorsitzenden gewählt. Infrastrukturminister Steffen Schütz und Steffi Eschrich wurden als Stellvertreter bestimmt.
Der Streit zwischen der Bundespartei und der Thüringer BSW-Spitze hatte sich in den vergangenen Monaten zugespitzt, was letztendlich in dem Parteiaustritt der meisten Fraktionsmitglieder gipfelte. Von ursprünglich 15 Landtagsabgeordneten des BSW sind damit nur noch zwei übrig. Ihre Mandate wollen die ausgetretenen Abgeordneten behalten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur