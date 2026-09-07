Verbraucherauszeichnungen unterscheiden sich stark in ihrer Methodik. Aussagekräftig sind sie dann, wenn eine unabhängige Befragung mit grosser Stichprobe dahintersteht und die Bewertungskriterien offen benannt werden. Der n-tv Live & Living Award in der Kategorie Deutschlands Beste Anbieter beruht auf über 43.000 Kundenstimmen und fünf klar definierten Kriterien. Was das für eine konkrete Kaufentscheidung bedeutet, zeigt der Blick auf die Kriterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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