Berlin - Die Bundesregierung erwartet keine schnelle Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt. Der Grund seien die "nicht einfachen Mehrheitsverhältnisse", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Montag der dts Nachrichtenagentur
Einen konkreten Zeitrahmen, auf den sich die Bundesregierung einstellt, nannte der Sprecher nicht. "Wir stellen uns auf das ein, was passiert", sagte Hille.
Bei der Landtagswahl am Sonntag hatte die AfD einen Erdrutschsieg errungen, die eigene absolute Mehrheit im Parlament aber knapp verpasst. Die bisher den Regierungschef stellende CDU könnte eine stabile Mehrheit nur bilden, wenn diese auch von Linkspartei und BSW gestützt wird.
Einen konkreten Zeitrahmen, auf den sich die Bundesregierung einstellt, nannte der Sprecher nicht. "Wir stellen uns auf das ein, was passiert", sagte Hille.
Bei der Landtagswahl am Sonntag hatte die AfD einen Erdrutschsieg errungen, die eigene absolute Mehrheit im Parlament aber knapp verpasst. Die bisher den Regierungschef stellende CDU könnte eine stabile Mehrheit nur bilden, wenn diese auch von Linkspartei und BSW gestützt wird.
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