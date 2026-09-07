In Deutschland finanzieren die kommunalen Energieversorger maßgeblich die Energiewende. Laut McKinsey könnte man durch mehr privates Infrastrukturkapital die Finanzierungskosten der Energiewende bis 2035 um rund 13 bis 16 Milliarden Euro senken. Die Unternehmensberatung McKinsey & Company kommt in seinem Energiewende-Index zu dem Schluss, dass in Deutschland der begrenzte Zugang zu privatem Infrastrukturkapital die Energiewende unnötig teuer macht. Die Transformation des deutschen Energiesystems ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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