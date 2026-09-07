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WKN: 4008 | ISIN: EU000000EZB0 | Ticker-Symbol: -
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
Asset Standard
07.09.2026 12:30 Uhr
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Kornelius Purps (antea): EZB entspannt, Fed wird ein Thriller

04.09.2026 -

"KI" rückt ins zweite Glied, "Z&Z" bestimmen vorerst das Geschehen. Zentralbanken & Zinsen könnten in den kommenden Wochen mehr Schlagzeilen produzieren als das ganze Thema rund um die Künstliche Intelligenz. Die Marktzinsen sind vielerorts auf Mehrjahreshochs gestiegen. Und in den kommenden zwei Wochen werden sowohl die EZB als auch die Fed ihre Leitzinsentscheidungen bekanntgeben. Entsprechend werde ich heute einen genaueren Blick auf den historischen Zusammenhang zwischen den Leitzinsen und den Marktzinsen werfen - verbunden mit der Frage, ob es den Zentralbanken gelingen könnte, mit Leitzinsanhebungen den Anstieg der Marktzinsen einzubremsen.

Als Marktzins dient in meinen Betrachtungen die Rendite für Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit ("10J-Rendite"). Diese beeinflusst maßgeblich die Höhe der Zinsen für Hypotheken und langfristige Unternehmenskredite. Beim Blick auf das große Bild über mehr als 25 Jahre könnten wir es uns leicht machen: Fallen die Leitzinsen, dann fallen auch die Marktzinsen, und umgekehrt.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2026 Asset Standard
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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