DEUTSCHE BANK Research hat in einer neuen Studie zu INFINEON das Kursziel bei 85 Euro mit der Einstufung auf "Buy" belassen. Als Grund gab die Studie an, dass das hohe Wachstumspotenzial über 2026 hinaus untermauert worden sei. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für das vierte Quartal dürfte INFINEON am 10.11.2026 vorlegen. Das Papier klettert aber heute schon kräftig nach oben.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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