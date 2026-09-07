Wer kennt das nicht: Ein Verkäufer ruft an, redet fünf Minuten ohne Punkt und Komma, und noch bevor er zum eigentlichen Angebot kommt, ist die Auflegen-Taste schon gedrückt. Genau dieses Bauchgefühl, lieber schnell weg als zuhören, beschreibt ziemlich genau das Problem, mit dem sich der Vertriebstrainer Timo Sven Bauer beruflich beschäftigt. Von Inning am Ammersee aus betreibt er die Sales-Agentur Sold by Bauer, mit der er Vertriebsteams, Selbstständige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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