Eine im Auftrag der Deutschen Energie-Agentur (Dena) erstellte Studie zur Lebenszyklusanalyse (LCA) vergleicht die Treibhausgasemissionen und Kohlenstoffspeicherfähigkeit beim seriellen Sanieren mit der konventionellen Sanierung von Gebäuden. Die serielle Sanierung kann die Treibhausgasemissionen von Wohngebäuden über den gesamten Lebenszyklus deutlich reduzieren und bietet zugleich Potenzial für die Kohlenstoffspeicherung. Das zeigt die neue Dena-Studie des Kompetenzzentrums Serielles Sanieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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