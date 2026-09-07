Nach einer heftigen Korrektur um fast -75% zeigt die OHB-Aktie seit einigen Tagen deutliche Erholungstendenzen. Zum Auftakt in die neue Woche steigt der Kurs sogar um mehr als +5% und nähert sich damit wieder der 200-€-Marke. Ist die Bodenbildung damit abgeschlossen und wie kann es für das deutsche Raumfahrtunternehmen nun weitergehen? Milliardenaufträge sorgen für Rückenwind Fundamental gibt es bei OHB ebenfalls gute Argumente. Im ersten Halbjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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