Bei NVIDIA fehlt inzwischen nicht mehr viel bis zum nächsten Rekord. Die Aktie schloss zuletzt bei rund 230 US$ und damit nur wenige Dollar unter dem bisherigen Allzeithoch bei 236,54 US$. Nach den zwischenzeitlichen Rücksetzern im Sommer ist die Bewegung wieder deutlich nach oben gedreht und im Chart sieht man aktuell eher Stärke als Schwäche. Solange dieser Trend anhält, wäre ein neuer Anlauf auf das Rekordhoch durchaus drin. Das Allzeithoch rückt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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