Berlin - Der Bundesvorstand der CDU hat den Bundestagsabgeordneten Mathias Middelberg zum neuen Bundesschatzmeister ernannt. Mit der Ernennung ist er künftig für die Beschaffung der finanziellen Mittel sowie für die Koordinierung der Parteifinanzen der CDU verantwortlich, teilte die Partei am Montag mit. Er ist damit Mitglied im Präsidium der CDU Deutschlands.
Middelberg gehört dem Bundestag seit 2009 an, wo er den Wahlkreis Stadt Osnabrück vertritt. Seit 2021 ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Haushalt und Finanzen und zugleich Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen.
"Mathias Middelberg steht für Verlässlichkeit, wirtschaftliche Vernunft und große politische Erfahrung", sagte Parteichef und Kanzler Friedrich Merz. "Er wird diese wichtige Aufgabe mit Sorgfalt und Augenmaß wahrnehmen."
Middelberg gehört dem Bundestag seit 2009 an, wo er den Wahlkreis Stadt Osnabrück vertritt. Seit 2021 ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Haushalt und Finanzen und zugleich Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen.
"Mathias Middelberg steht für Verlässlichkeit, wirtschaftliche Vernunft und große politische Erfahrung", sagte Parteichef und Kanzler Friedrich Merz. "Er wird diese wichtige Aufgabe mit Sorgfalt und Augenmaß wahrnehmen."
© 2026 dts Nachrichtenagentur